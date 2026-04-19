Трамп: "Израиль доказал, что является отличным союзником США"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение, в котором дал высокую оценку Израилю. "Независимо от того, любят люди Израиль или нет, он доказал, что является отличным союзником США", – написал Трамп.

Трамп добавил, что израильтяне "смелые, дерзкие, преданные и умные", и подчеркнул: в отличие от других, "чье истинное лицо проявляется в момент конфликта и давления", Израиль "сражается упорно и знает, как побеждать".