Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1516-й день войны. "Уничтожена 86-я израильская РЛС"

Минобороны РФ 19 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Таратутино, Великая Писаревка, Коренек, Шостка и Малая Рыбица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Избицкое, Терновая, Липцы, Богодухов и Землянки Харьковской области. Противник потерял более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, 10 складов материальных средств и склад горючего. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Пристен Харьковской области, Красный Лиман и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка, Новоселовка и Николайполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов, 10 складов материальных средств и склад горючего. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов", шести бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Светлое, Белицкое, Красноярское, Гришино, Кучеров Яр, Новоалександровка, Торское, Ленина, Доброполье Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Великомихайловка, Коломийцы, Лесное Днепропетровской области, Чаривное, Комсомольское, Барвиновка и Долинка Запорожской области. Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Запорожец, Балабино и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "RADA" израильского производства, четыре склада боеприпасов и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

Отметим, что, судя по сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 86 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

Отдел пропаганды минобороны РФ "активизировался" по теме "уничтожения" израильских РЛС на фоне войны Израиля и США против Ирана.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 135644 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 28970 танков и других боевых бронированных машин, 1703 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34522 орудия полевой артиллерии и минометов, 59735 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).