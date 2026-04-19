19 апреля 2026
ВМС ВСУ подтвердили удар по заводу "Атлант-Аэро" в Таганроге

время публикации: 19 апреля 2026 г., 10:02 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 10:05
Военно-морские силы Украины подтвердили удар по российскому предприятию "Атлант-Аэро" в Таганроге Ростовской области. По данным украинской стороны, речь идет о заводе, связанном с производством ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния" и комплектующих к БПЛА "Орион".

Согласно этим сообщениям ВСУ и украинских СМИ, удар был нанесен с применением крылатых ракет "Нептун" украинского производства. ВМС ВСУ заявили, что в результате атаки подтверждено поражение нескольких производственных корпусов и цехов предприятия.

Ранее украинские СМИ писали, что операция проводилась при участии подразделений ВМС и Центра специальных операций "Альфа" СБУ. В публикациях также говорилось о серии взрывов и пожаре на территории завода.

Российская сторона на момент этих сообщений не публиковала подтверждения украинской версии о характере пораженного объекта и примененном типе вооружения. Власти РФ сообщали, что в Таганроге "из-за воздушной атаки" пострадали три человека.

