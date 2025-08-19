Пасынку норвежского кронпринца предъявлены обвинения в изнасилованиях

Прокуратура Норвегии предъявила обвинения по 32 пунктам Мариусу Боргу Хейби – сыну кронпринцессы Метте-Марит и пасынку наследника норвежского престола принца Хакона. Мариус был задержан 4 августа по подозрению в нападении на свою партнершу.

28-летний мужчина обвиняется в четырех эпизодах изнасилования, домашнем насилии, а также в съемке гениталий своих жертв, когда те спали. На видео были сняты и некоторые изнасилования. Сейчас эти материалы приобщены к делу. По меньшей мере в трех инцидентах изнасилование произошло после секса по взаимному согласию.

Среди других статей обвинения – домашнее насилие в отношении бывшей партнерши, несколько эпизодов насилия, нарушение общественного порядка, вандализм и нарушение судебного постановления. Ему грозит до 10 лет заключения.