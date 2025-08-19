Госдеп США: израильский чиновник, задержанный в рамках расследования, был освобожден до суда

Государственный департамент США заявляет, что американская администрация не играла никакой роли в освобождении израильского чиновника Тома (Артема) Александровича, обвиняемого в склонении несовершеннолетнего к сексу "с использованием компьютерных технологий", пишут The Times of Israel и Reuters.

Александрович, главы отдела Национального управления кибербезопасности Израиля, был одним из восьми человек, которым на прошлой неделе были предъявлены обвинения в рамках тайной операции "по борьбе с сексуальными маньяками в отношении детей", говорится в заявлении полиции Лас-Вегаса.

Позже стало известно, что Александрович был освобожден из-под стражи и вернулся в Израиль.

Госдеп США поясняет: Александрович "не воспользовался дипломатическим иммунитетом и был освобожден судьей штата до суда". "Любые утверждения о вмешательстве правительства США являются ложными", – говорится в комментарии Госдепартамента.