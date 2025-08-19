"Королева кетамина", обвиняемая в продаже Мэтью Перри смертельной дозы наркотиков, признала вину

Джасвин Сангха, известная как "королева кетамина" и обвиняемая в продаже актеру Мэтью Перри наркотика, ставшего причиной его смерти, согласилась признать себя виновной. Тем самым она избежит судебного разбирательства, которое должно было начаться в сентябре.

Она стала пятым фигурантом расследования, согласившейся признать себя виновным. "Она берет ответственность за свои действия", – говорится в коротком заявлении адвоката 42-летней гражданки США и Канады Марка Джерагоса.

Сангха признает себя виновной в содержании помещения для деятельности, связанной с наркотиками, трем эпизодам распространения кетамина и одном эпизоде распространения кетамина, повлекшем за собой смерть или тяжкие телесные повреждения.

Перри, звезда сериала "Друзья", был найден мертвым в своем доме 28 октября 2023 года. Причиной смерти стала передозировка кетамина, который он сначала потреблял по рецепту врача, а затем, когда количество возросло – начал закупать его у Джасвин.