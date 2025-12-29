Родные погибшего заложника Рана Гвили приехали в Мар-а-Лаго на встречу с Трампом

Родные погибшего заложника старшего сержанта Рана Гвили приехали в частную резиденцию Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, когда там проходила встреча с израильским премьер-министром.

Ран Гвили – последний заложник, тело которого остается в руках террористов. По сообщению Штаба семей похищенных, мать и брат заложника прибыли в США вместе с главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу. Они призывают не переходить к реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе до возвращения тела Рана в Израиль.