"Существуют разногласия, мы пытаемся их преодолеть". Завершилась встреча Трампа и Нетаниягу

В Мар-а-Лаго во Флориде завершилась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, после которой оба лидера встретились с журналистами. Трамп охотно отвечал на вопросы, касающиеся Израиля, ХАМАСа, Газы, "нового Ближнего Востока".

В начале брифинга Трамп отметил, что между Израилем и США существуют разногласия, но они работают над их преодолением. По его словам, по большинству проблем удалось договориться. Президент США добавил: "Возможно, до Нового года нас ждут сюрпризы".

Трамп подтвердил, что на встрече речь шла о разоружении ХАМАСа. "ХАМАСу будет выделено очень мало времени на разоружение. Если этого не произойдет, они дорого за это заплатят. Но мы не хотели бы этого. Они должны разоружиться в довольно короткий срок".

Отвечая на вопрос о действиях Израиля в Иудее и Самарии и о том, не подрывает ли насилие со стороны поселенцев мирный процесс, президент США сказал, что между ним и Нетаниягу существуют разногласия по Западному берегу. При этом он выразил уверенность, что по спорным вопросам удастся договориться. "Он поступит правильно", – сказал Трамп, указав на Нетаниягу.

Отвечая на вопрос о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, который назвал Нетаниягу "Гитлером", Трамп сказал: "Я знаю Эрдогана, он мой хороший друг. Я ему доверяю и уважаю его, Биби тоже уважает его, между ними не будет проблем". Он также отметил, что Эрдоган помог избавиться от Асада в Сирии, "и Биби с этим согласен".

Трамп также сообщил, что он взвешивает возможность продажи истребителей F35 Анкаре, а затем, обратившись к израильским журналистам, сказал: "Не волнуйтесь, они не будут использовать их против вас".

Биньямин Нетаниягу, отвечая на вопрос об отношениях с Сирией, ответил: "В наших интересах, чтобы у нас был мир на границе с Сирией. Мы хотим убедиться, что граница будет безопасной, без террористов".

На вопрос об Иране Трамп вновь заявил: в случае, если Иран будет восстанавливать и наращивать свой военный потенциал, "не будет другого выбора" как уничтожить его ракеты. Он отметил, что ему не хотелось "бы тратить много топлива" на отправку американских бомбардировщиков в Иран для второй атаки.