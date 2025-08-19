Генштаб ВСУ: перехвачены шесть ракет, 230 из 270 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 23 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 19 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине пять баллистических ракет "Искандер-М", пять крылатых ракет Х-101 и 270 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 230 БПЛА, перехватили две баллистические ракеты "Искандер-М" и четыре крылатые ракеты Х-101, запущенные российскими военными.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания четырех ракет и 40 БПЛА в 16 локациях, а также падения фрагментов в трех локациях.

После атаки зафиксирован пожар на НПЗ в Кременчуге Полтавской области. Зафиксировано попадание и падение фрагментов в Кременчугском и Лубенском районах Полтавской области. Пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 18 августа, ночью и утром 19 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 23 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Волгоградской и Ростовской областей, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Украинскими БПЛА был нанесен удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории НПЗ возник пожар.

Отметим, что в период переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне украинская сторона не увеличивала интенсивность ударов по целям на территории России, в то же время армия РФ примерно вдвое увеличила интенсивность ударов по целям на территории Украины.