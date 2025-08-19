Глава МИД Австралии: "Правительство Нетаниягу изолирует Израиль"

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выступила с резкой критикой в адрес Израиля после того, как израильский МИД аннулировал визы дипломатическим представителям Канберры в Палестинской автономии.

По словам Вонг, это решение израильского МИДа было "необоснованным ответом" на отказ в выдаче австралийских виз бывшему министру юстиции Айелет Шакед и депутату Кнессета Симхе Ротману.

Пенни Вонг заявила: "В то время, когда диалог и дипломатия необходимы как никогда, правительство Нетаниягу изолирует Израиль и подрывает международные усилия по достижению мира и урегулирования по формуле двух государств ("для двух народов" – прим.ред.)".

18 августа глава МИД Израиля Гидеон Саар принял решение об аннулировании виз представителей Австралии в Палестинской автономии. Соответствующее уведомление было недавно направлено послу Австралии в Израиле. Кроме того, министр Саар поручил посольству Израиля в Канберре тщательно проверять все официальные австралийские заявки на получение въездной визы в Израиль.

Это распоряжение было сделано после решения Австралии признать "палестинское государство" и на фоне необоснованного отказа Австралии в выдаче виз ряду израильских граждан, включая бывшего министра юстиции Айелет Шакед и председателя комиссии Кнессета по законодательству Симху Ротмана.

Министр Саар заявил, что в то время как в Австралии процветает антисемитизм, включая проявления насилия в отношении евреев и еврейских учреждений, австралийское правительство готово питать его ложными обвинениями израильских деятелей в намерениях нарушить общественный порядок и нанести вред мусульманскому населению Австралии.

Ранее стало известно, что власти Австралии аннулировали въездную визу депутата Кнессета Симхи Ротмана ("Ционут Датит"). В интервью "Кан Бет" Ротман заявил, что "австралийское правительство капитулировало перед террором". Политик сообщил: недавно ему стало известно, что ему не разрешают въезд в Австралию, куда его пригласила местная еврейская община. По мнению Ротмана, виза была аннулирована после его заявлений о том, что палестинское государство опасно для Государства Израиль или что Израиль должен уничтожить ХАМАС.

В ноябре 2024 года правительство Австралии отказало в визе Айелет Шакед. Она тогда тоже говорила о том, что отказ во въезде был связан с ее несогласием с созданием палестинского государства.

Кроме того, в июне 2024 года Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания объявили о введении санкций против министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира за "подстрекательство к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан".