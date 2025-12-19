x
Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 19 декабря 2025 г., 08:21 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 08:25
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 108 из 160 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 94 беспилотника
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 19 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 160 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 108 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 47 ударных БПЛА в 23 локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 19 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 94 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Каспийского моря и Азовского моря, над территорией Краснодарского края, над территорией Ростовской, Белгородской, Воронежской, Самарской, Астраханской, Курской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

