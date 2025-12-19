Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1395-й день войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 19 декабря 2025 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1395-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1194520 (+1 220) чел

самолеты – 432 (+0)

вертолеты – 347 (+0)

танки – 11433 (+1)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 23768 (+10)

артиллерийские системы – 35250 (+18)

системы ПВО – 1263 (+0)

реактивные системы залпового огня – 1574 (+1)

крылатые ракеты – 4073 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 70591 (+111)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92142 (+426)

катера/корабли – 28 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4027 (+0)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 153200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).