Юрсоветница требует продвижения закона о слежке полиции за гражданами

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара в ответ на просьбы журналистов о комментарии по поводу использования полицией шпионских программ для слежки за гражданами опубликовала развернутый ответ, в котором она призывает к скорейшему принятию закона по этому вопросу. Речь идет о цитате из выступления Баарав-Миары на конференции в полицейском колледже в Бейт-Шемеше.

"Я считаю, что полиции Израиля следует предоставить продвинутые инструменты для обеспечения правопорядка, – заявила юрсоветница правительства. – По этой причине я вновь прошу продвигать правительственный законопроект, который был подготовлен уже давно и регулирует полномочия полиции Израиля использовать продвинутые технологические средства. По моему пониманию, это не средство, которое "хорошо бы" иметь полиции Израиля, а средство, которое полиция Израиля обязана иметь. Так же как государство Израиль ожидает от полиции раскрывать преступления и задерживать преступников, государство Израиль должно обеспечить полицию подходящими инструментами для выполнения стоящих перед ней задач".

Гали Баарав-Миара заявила, что на рассмотрение правительства уже длительное время назад был предоставлен правительственный законопроект, продвижение которого также поддержал государственный контролер. В случае принятия этого закона полиция сможет задействовать продвинутые технологические инструменты, указывает юрсоветница правительства, призывая министра юстиции Ярива Левина и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира заняться продвижением этого законопроекта.

"Технологические средства развиваются быстрее, чем законодательство, и любая задержка в принятии закона превращает известные нам технологические средства в нерелевантные. Нынешнее законодательство можно принять в кратчайшие сроки, – указывает Баарав-Миара. – Если только правительство этого захочет".