Мир

Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному тюремному заключению

Корея
время публикации: 19 февраля 2026 г., 13:36 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 13:36
Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному тюремному заключению
AP Photo/Ahn Young-joon

Центральный окружной суд Сеула вынес приговор бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю, назначив ему пожизненное тюремное заключение по делу об организации мятежа. Об этом передаёт агентство "Рёнхап".

Сторона обвинения настаивала на высшей мере наказания – смертной казни.

Судебные вердикты были оглашены и в отношении других высокопоставленных чиновников. Бывший министр обороны Ким Ён Хён получил 30 лет лишения свободы. Экс-глава разведки Ро Сан Вон приговорён к 18 годам тюрьмы, а бывший руководитель полиции Чо Джи Хо – к 12 годам.

Поводом для уголовного преследования послужили события начала декабря 2024 года, когда Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. Свои действия он мотивировал борьбой с "антигосударственными силами", якобы действующими в интересах КНДР.

Режим военного положения продержался всего несколько часов и был аннулирован решением парламента. Вслед за этим депутаты инициировали процедуру импичмента. После отстранения от должности Юн Сок Ёль был взят под стражу.

