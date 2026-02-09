Лавины на севере Италии, есть жертвы

На севере Италии, на фоне проведения зимней Олимпиады Милан-Кортина, в субботу, 7 февраля, в двух отдельных лавинных инцидентах погибли три человека.

По данным итальянской альпийской спасательной службы, один лыжник погиб в районе Пунта-Рокка (массив Мармолада, Доломиты), еще двое – в районе Альбозаджа (Ломбардия), неподалеку от зоны проведения мужских соревнований по горным лыжам в Бормио.

Спасатели уточняют, что все погибшие катались вне подготовленных трасс.

На фоне сильных снегопадов последних дней в Альпах сохраняется повышенная лавинная опасность.

По сообщениям местных СМИ, есть информация о возможной четвертой жертве (о мужчине, скончавшемся в больнице после другого инцидента), однако официального подтверждения этому нет.

Олимпийские соревнования проходят по утвержденному графику, но регион остается в зоне сложных погодных рисков. Власти и спасательные службы призывают воздержаться от катания вне маркированных и контролируемых маршрутов.