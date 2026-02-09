x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 11:44
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Лавины на севере Италии, есть жертвы

Олимпиада 2026
Погибшие
Италия
время публикации: 09 февраля 2026 г., 11:17 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 11:20
Лавины на севере Италии, есть жертвы
AP Photo/Luca Bruno

На севере Италии, на фоне проведения зимней Олимпиады Милан-Кортина, в субботу, 7 февраля, в двух отдельных лавинных инцидентах погибли три человека.

По данным итальянской альпийской спасательной службы, один лыжник погиб в районе Пунта-Рокка (массив Мармолада, Доломиты), еще двое – в районе Альбозаджа (Ломбардия), неподалеку от зоны проведения мужских соревнований по горным лыжам в Бормио.

Спасатели уточняют, что все погибшие катались вне подготовленных трасс.

На фоне сильных снегопадов последних дней в Альпах сохраняется повышенная лавинная опасность.

По сообщениям местных СМИ, есть информация о возможной четвертой жертве (о мужчине, скончавшемся в больнице после другого инцидента), однако официального подтверждения этому нет.

Олимпийские соревнования проходят по утвержденному графику, но регион остается в зоне сложных погодных рисков. Власти и спасательные службы призывают воздержаться от катания вне маркированных и контролируемых маршрутов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook