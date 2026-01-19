x
19 января 2026
19 января 2026
Мир

Команда Харрис допрашивала губернатора Шапиро, не является ли он израильским агентом

США
Камала Харрис
Антисемитизм
время публикации: 19 января 2026 г., 09:32 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 09:40
Команда Харрис допрашивала губернатора Шапиро, не является ли он израильским агентом
AP Photo/Matt Rourke

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро публикует книгу мемуаров, озаглавленную "Там, где мы храним свет" ("Where We Keep the Light"). В ней он рассказывает и о процессе проверки в качестве возможного демократического кандидата на пост вице-президента США, когда кандидатом в президенты была Камала Харрис.

52-летний еврейский политик пишет, что в ходе проверки представители Харрис задали ему вопрос, не является ли он израильским агентом. Когда Шапиро возмутился вопросом, его собеседники ответили, что им необходимо это спросить. "Это много говорит о людях, окружавших вице-президента Харрис", – констатирует губернатор.

Значительная часть собеседования была посвящена Израилю. "Интересно, спрашивали ли об этом только меня, потому что я единственный еврей, или же каждого претендента на пост в федеральных органах власти допрашивают об Израиле точно так же", – задается вопросом Шапиро.

В конечном итоге Харрис отказалась от идеи назначить кандидатом в вице-президенты популярного губернатора-еврея из ключевого штата, сделав выбор в пользу губернатора Миннесоты Тима Уолза. На президентских выборах они проиграли республиканцам Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу.

