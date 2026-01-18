Кандидат Трампа на пост посла в Рейкьявике: Исландия станет 52-м штатом США

Исландия потребовала разъяснений от США, после того, как кандидат Дональда Трампа на пост посла в Рейкьявике, бывший конгрессмен-республиканец Билли Лонг, пошутил, что островное государство станет 52-м штатом США.

"Министерство иностранных дел связалось с посольством США в Исландии, чтобы подтвердить подлинность этих заявлений", – сообщила пресс-служба МИД. Адресованная главе МИД петиция с требованием отказаться принимать Лонга в качестве посла за несколько часов собрала тысячи подписей.

Союзник Дональда Трампа принес извинения. "Это заявление было абсолютно несерьезным. Я встречался с людьми, которых не видел три года. Они шутили о том, что Джефф Лэндри станет губернатором Гренландии, потом начали шутить обо мне. Если это кого-то оскорбило, я приношу извинения", – сообщил он.

Инцидент произошел на фоне усиливающегося давления президента США на Гренландию, которая, по мнению Трампа, должна принадлежать США. Европейские страны начали перебрасывать на эту датскую территорию войска. Конфликт угрожает будущему NATO.