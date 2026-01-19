ВСУ: ночью перехвачены 126 из 145 БПЛА. МО РФ: сбиты 92 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 19 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 145 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 126 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 13 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падения фрагментов в пяти локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 19 января на территории Российской Федерации были перехвачены 92 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Брянской, Саратовской, Курской, Воронежской, Тамбовской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.