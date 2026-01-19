Суд в США отменил приговоры мусульманскому проповеднику, осужденному на пожизненный срок

Апелляционный суд штата Вирджиния вынес прецедентное решение, полностью отменив все приговоры мусульманскому проповеднику Али аль-Тамими, который в 2005 году был приговорен к пожизненному заключению за подстрекательство молодых американских мусульман к выезду за границу для обучения в террористических лагерях.

В постановлении суда говорится, что высказывания аль-Тамими, в том числе резкие и антиизраильские, защищены Первой поправкой к Конституции США. Суд подчеркнул, что радикальные или оскорбительные заявления сами по себе не являются уголовным преступлением, если речь не идет о прямой помощи или содействии совершению конкретного преступления.

Решение может иметь широкие последствия для дел, связанных с обвинениями в подстрекательстве и пропаганде экстремистских идей в США.

Али аль-Тамими – американский мусульманский проповедник и религиозный деятель. Он был осужден в США на пожизненное заключение по обвинению в подстрекательстве к насилию после терактов 11 сентября 2001 года.