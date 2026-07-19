Шесть израильских туристов подверглись вооруженному нападению в Монголии

Группа из шести израильских туристов подверглась нападению на территории кемпинга в Монголии. Как сообщают "Кан" и Walla, нападавшие были вооружены ножами и топорами и выкрикивали антисемитские лозунги, в том числе "Хайль Гитлер".

Инцидент произошел на минувшей неделе, когда трое мужчин и три женщины из Израиля путешествовали по Монголии в автодомах и остановились в кемпинге. По данным израильских СМИ, на них напала группа казахов-мусульман. Точные обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.

Один из израильтян получил тяжелую травму лица и перелом челюсти. Его доставили самолетом в Израиль для продолжения лечения. Остальные участники группы также покинули Монголию.

МИД Израиля пока официально не комментировал произошедшее. Посольство Израиля в Китае, отвечающее за связи с Монголией, и отдел помощи израильтянам за рубежом сопровождали туристов и содействовали их безопасному выезду из страны.