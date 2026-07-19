Налоговое управление прекращает работу в Бней-Браке после нападения на инспекторов НДС

Глава профсоюза государственных служащих Офир Элькалай объявил о приостановке работы Налогового управления в Бней-Браке после уже второго нападения на ее сотрудников на территории этого города.

Первыми нападению подверглись инспекторы, прибывшие в Бней-Брак для осмотра пострадавших во время войны помещений. Через несколько дней после этого инцидента толпа атаковала сотрудников отдела Подоходного налога, которые приехали в Бней-Брак для проведения плановой проверки. В обоих случаях для эвакуации налоговиков потребовалось вмешательство полиции.

Как сообщает в воскресенье 19 июля Ynet/a>, нападение, произошедшее в конце минувшей недели в районе Кирьят-Вижниц, не было стихийным: перед прибытием инспекторов по внутренней телефонной системе хасидской общины распространили предупреждение о прибытии "нежелательных гостей" с призывом к учащимся йешив и колелей собраться и прогнать "чужаков".

Несколько сотен молодых людей окружили автомобиль, в котором находились инспекторы, забросали машину камнями, яйцами, бутылками и другими предметами, одну из сотрудниц обзывали "шиксой".

На следующий день после нападения глава Налогового управления Шай Ааронович сообщил мэру Бней-Брака Ханоху Зайберту, что распорядился немедленно прекратить обработку заявлений жителей города о компенсации ущерба имуществу, причиненного во время войны с Ираном в ходе операций "Народ как лев" и "Рычание льва".