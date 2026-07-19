Япония меняет закон об имперском наследии, но сохраняет запрет на женщин-императриц

Парламент Японии окончательно одобрил изменения в законодательство об императорской семье, однако главный принцип остался неизменным: право наследовать престол по-прежнему имеют только мужчины по мужской линии, пишет BBC. Несмотря на многолетние общественные дискуссии и высокий уровень поддержки идеи женщины-императора среди населения, власти отказались пересматривать это правило.

Из-за действующего закона единственная дочь императора Нарухито – принцесса Айко – не может претендовать на трон. Сегодня круг потенциальных наследников крайне ограничен: в императорской семье осталось всего несколько мужчин, имеющих право на престол, что уже давно вызывает обеспокоенность экспертов и политиков.

Чтобы частично решить проблему сокращения императорской семьи, парламент принял ряд сопутствующих мер. Теперь принцессы, выходящие замуж за простолюдинов, смогут сохранить статус членов императорского дома и продолжить выполнять официальные обязанности. Кроме того, предусмотрена возможность возвращения в императорскую семью мужчин из бывших боковых ветвей династии через усыновление. Однако ни эти изменения, ни их будущие потомки не повлияют на порядок престолонаследия.

Решение стало компромиссом между сторонниками сохранения многовековых традиций и теми, кто выступает за модернизацию монархии. Критики считают, что реформа не устраняет главную проблему – нехватку наследников, и откладывает необходимость обсуждения вопроса о допуске женщин к престолу. В то же время консерваторы уверены, что сохранение мужской линии наследования необходимо для поддержания исторической преемственности японской императорской династии.