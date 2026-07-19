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Ближний Восток

Иордания опровергла сообщения об эвакуации порта и аэропорта Акабы

Иордания
время публикации: 19 июля 2026 г., 15:15 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 15:18
Иордания опровергла сообщения об эвакуации порта и аэропорта Акабы
Wikipedia.org. Фото: Xavi Talleda

В Иордании официально опровергли заявление посольства США в Аммане об эвакуации Международного аэропорта и порта Акабы в связи с немедленной и конкретной угрозой. Оба объекта инфраструктуры продолжают работу.

"Мы настоятельно рекомендуем гражданам США избегать поездок в порт и аэропорт. Необходимо следовать указаниям иорданских властей. Мы также рекомендуем не посещать расположенные в Иордании военные базы", – сообщило ранее посольство.

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