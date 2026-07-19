Иордания опровергла сообщения об эвакуации порта и аэропорта Акабы

В Иордании официально опровергли заявление посольства США в Аммане об эвакуации Международного аэропорта и порта Акабы в связи с немедленной и конкретной угрозой. Оба объекта инфраструктуры продолжают работу.

"Мы настоятельно рекомендуем гражданам США избегать поездок в порт и аэропорт. Необходимо следовать указаниям иорданских властей. Мы также рекомендуем не посещать расположенные в Иордании военные базы", – сообщило ранее посольство.