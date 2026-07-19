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Подросток попал в больницу после того, как ему в рот испражнилась летучая мышь

Животные
Больницы
Инфекции
время публикации: 19 июля 2026 г., 13:19 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 13:19
Подросток попал в больницу после того, как ему в рот испражнилась летучая мышь
Yossi Aloni/Flash90

Неожиданный контакт с летучей мышью привел 15-летнего израильтянина в приемный покой больницы РАМБАМ в Хайфе.

Мальчик услышал странные звуки из кондиционера, открыл его и обнаружил внутри летучую мышь. Когда он пытался выпустить животное, мышь от испуга испражнилась на подростка, и кал попал ему в рот. Вскоре летучую мышь поймал кот мальчика, вспомнивший о своем предназначении охотника, сообщает "Сругим".

Подросток сразу обратился в больницу. По словам старшего медбрата приемного отделения Рияда Шейха, в соответствии с инструкциями минздрава любой контакт с летучей мышью рассматривается как потенциально опасный с точки зрения заражения бешенством. Летучая мышь считается потенциальным переносчиком заболевания, даже если не было прямого укуса или видимых повреждений.

Подросток получил профилактическое лечение от бешенства в соответствии с медицинским протоколом, врачи также настоятельно рекомендовали провести необходимую профилактику поймавшему летучую мышь коту. После получения лечения подросток был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

Минздрав напоминает, что при любом контакте с летучей мышью необходимо как можно скорее обратиться в приемное отделение больницы или в окружное управление минздрава для оценки необходимости профилактики бешенства.

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