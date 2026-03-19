В Англии открылась самая длинная в мире прибрежная тропа протяженностью 4300 километров

19 марта официально открывается новая пешеходная тропа, которая тянется вдоль всего побережья Англии, пишет BBC. По информации организации Natural England, создавшей маршрут, его протяженность составляет 4327 километров, что делает его самым длинным в мире охраняемым пешим маршрутом.

Тропа получила необычное название – "Прибрежная тропа короля Карла III в Англии". Впервые она образует непрерывный путь, позволяющий пройти все побережье страны шаг за шагом. Маршрут проходит через разнообразные и живописные места: от солончаков и песчаных пляжей до скалистых берегов, дюн и старинных прибрежных городов. Одной из главных природных достопримечательностей на маршруте стали живописные меловые утесы Семи Сестер в Восточном Суссексе, которые недавно получили статус национального природного заповедника от организации Natural England.

Хотя значительная часть тропы существовала и раньше, более 1600 метров были проложены заново, а многие участки существенно улучшены: дороги обновили, убрали перелазы, построили деревянные настилы и возвели мосты. Проект стартовал еще при премьер-министре Гордоне Брауне, и на его реализацию ушло 18 лет и сменилось семь глав правительства. Сейчас открыто примерно 80% маршрута, а завершение оставшихся участков ожидается к концу года. Руководитель проекта от Natural England Нил Констебл отмечает, что для него важна не столько длина тропы, сколько ее идея: в любой точке побережья Англии можно выйти к морю, повернуть в любую сторону и идти вдоль берега столько, сколько захочется.

Для создания маршрута понадобилось принять специальный закон – о доступе к морским и прибрежным территориям (2009 год), а также провести многолетнюю подготовку и масштабные работы вдоль всей береговой линии, чтобы сделать путь непрерывным и удобным. Во многих местах благодаря новым правам доступа открылись территории, ранее закрытые для посещения, включая пляжи, дюны и прибрежные склоны. Также была улучшена доступность для людей с ограниченной подвижностью, что позволило большему числу людей пользоваться отдельными участками маршрута. Разрывы в существующей сети троп устранили, приблизив маршрут к воде и соединив ранее изолированные участки побережья. Тем не менее, в некоторых местах туристам приходится временно отклоняться от основного пути. Например, на северо-западе Англии нужно пересечь реку Мерси на пароме.

Маршрут также создавался с учетом последствий изменения климата – усиления осадков и повышения уровня моря. Впервые в законодательстве предусмотрена возможность переноса тропы вглубь суши в случае эрозии береговой линии. Такой подход позволяет маршруту адаптироваться к изменениям природы и сохранять свою непрерывность и доступность для будущих поколений. Этот маршрут также дает возможность пройти вдоль побережья практически по всему острову Великобритания без перерывов.