Опрос в Польше: Израиль – вторая после России угроза миру

Опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения CBOS по заказу Dziennik Gazeta Prawna, свидетельствует: самой большой угрозой глобальной безопасности поляки считают Россию, Израиль и США.

Россия лидирует в этом анти-рейтинге со значительным отрывом. Ее считают самой опасной страной 54% опрошенных. Израилю такую оценку дали 15% респондентов, США – на один процент меньше. Далее следуют Китай и Иран – 3,6% и 2,1% соответственно.

У пожилых поляков больше опасений перед Россией. 73% респондентов старше 65 считают ее основной угрозой. Среди относящихся к возрастной группе 25-34 года таких всего 36%. Эти данные не отличаются для сторонников как правых, так и левых.

Израиль считают угрозой в первую очередь представители молодого поколения. 27% опрошенных младше 35 лет считают нашу страну главной угрозой для человечества. Среди тех, кто старше 55 лет, таких всего 10%. Примечательно, что этой точки зрения придерживаются 27,5% правых, 9% левых и 6% центристов.

США воспринимается как основная угроза миру 24,5% респондентов в возрасте младше 35 лет. Среди пожилых этот показатель всего 10%. Такой позиции придерживается 26% левых, 18% центристов и 6% правых.