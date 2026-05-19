Мир

Трамп объявил, что дает Ирану еще "два-три дня"

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 19 мая 2026 г., 18:28 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 18:46
Трамп объявил, что дает Ирану еще "два-три дня"
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он вчера был близок к тому, чтобы отдать приказ о нанесении 19 мая удара по Ирану. По его словам, "до принятия решения о начале операции оставался один час".

При этом президент США повторил, что иранское руководство "умоляет о сделке", но в случае, если она не будет достигнута в ближайшие дни, возобновятся боевые действия.

В продолжение беседы Трамп уточнил, что он дает Ирану "два-три дня", чтобы вернуться к переговорам. "Я говорю о двух-трех днях. Это может быть пятница, суббота, воскресенье, а может, начало следующей недели. Ограниченный период времени, потому что мы не можем позволить им получить ядерное оружие".

Накануне вечером президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что отменил запланированный на 19 мая военный удар по Ирану по просьбе эмира Катара, наследного принца Саудовской Аравии и президента ОАЭ.

По словам Трампа, лидеры трех государств обратились к нему с просьбой воздержаться от атаки, поскольку "в настоящее время ведутся серьезные переговоры" и, по их мнению, "сделка будет достигнута, и она будет приемлема для Соединенных Штатов, а также для всех стран Ближнего Востока".

При этом издание The Wall Street Journal процитировало официальные источники в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, которые утверждали, что им ничего не было известно о планах немедленной атаки.

