В Тыве учредили государственную награду в честь покорителя Руси

Верховный хурал Республики Тыва, субъекта Российской Федерации, принял решение об учреждении ордена Субэдэя – выдающегося монгольского полководца, ближайшего сподвижника Чингисхана.

Как сообщает "Коммерсант", награда будет вручаться за "исключительные заслуги в защите Отечества, мужество и отвагу, проявленные при защите территориальной целостности и интересов России, а также за особые заслуги в области обеспечения безопасности".

"Вы все прекрасно понимаете, в связи с чем это делается. Сейчас идет СВО, и многие ребята достойно выполняют свой долг воинский. Бывает так, что они удостаиваются государственных наград, бывает так, что их заслуги иногда недооцениваются. Есть необходимость отмечать их заслуги и у себя на родине", – заявил полномочный представитель главы республики в парламенте Экер-оол Манчын.

Согласно преданию, Субэдэй родился на территории Тывы. Вместе с Джэбэ он возглавлял монгольское войско во время похода в Приазовье в 1223 году, разбив русское войско при реке Калке, а также осуществлял фактическое командование во время походов 1237-1240 годов, в ходе которых были покорены русские княжества, а Киев и Владимир разгромлены.

Отметим, что Калка сейчас называется Кальмиус, она находится на оккупированных Россией территориях восточной Украины, впадая в Азовское море в Мариуполе. В этом плане неудивительно, что награждать орденом будут участников "специальной военной операции".