Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1546-й день войны
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 19 мая 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1546-й день войны, учтены данные за предыдущий день.
По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
личный состав – 1351150 (+1140) чел
самолеты – 436 (+0)
вертолеты – 353 (+0)
танки – 11940 (+1)
бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24584 (+1)
артиллерийские системы – 42340 (+78)
системы ПВО – 1386 (+2)
реактивные системы залпового огня – 1792 (+2)
наземные робототехнические комплексы – 1426 (+11)
крылатые ракеты – 4628 (+0)
автомобильная техника, включая бензовозы – 97600 (+262)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 299199 (+2142)
катера/корабли – 33 (+0)
подводные лодки – 2 (+0)
спецтехника – 4202 (+2)
В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.
Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.
Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).
По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.
По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.