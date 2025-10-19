x
19 октября 2025
19 октября 2025
19 октября 2025
19 октября 2025
Мир

Принц Эндрю отказался от титулов из-за дела Джеффри Эпштейна

Сексуальное насилие
Великобритания
время публикации: 19 октября 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 10:46
Принц Эндрю отказался от титулов из-за дела Джеффри Эпштейна
AP Photo/Alastair Grant

Брат короля Великобритании принц Эндрю, сообщил, что отказывается от всех титулов, дарованных им матерью, в связи с делом Джеффри Эпштейна – включая титул герцога Йоркского. Это заявление было сделано после беседы с королем Карлом Третьим.

"Обсудив положение с Королем, а также с другими моими ближайшими и более дальними родственниками, мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и Королевской Семьи", – цитирует заявление принца BBC.

Эндрю, который пять лет назад перестал выполнять обязанности члена королевской семьи, заявил, что ставит на первое место мой долг перед семьей и страной. Он подчеркнул, что продолжает решительно отвергать все обвинения в свой адрес.

Как сообщают британские СМИ, решение фактически было принято монархом. Скандальные связи принца с американским предпринимателем Джеффри Эпштейном, признанным виновным в педофилии и умершим в тюрьме при странных обстоятельствах, угрожают репутации династии.

В ближайшее время будут опубликованы посмертные мемуары Вирджинии Джуффре, в которых она обвиняет Эпштейна и Эндрю в сексуальном насилии. Женщина, покончившая с собой полгода назад, пишет, что в бытность ее несовершеннолетней принц трижды вступал с ней в половую связь, считая, что имеет на это право по рождению.

