WSJ: Белый дом запросил у Конгресса одобрение на продажу Израилю оружия на 6 млрд долларов

Издание Wall Street Journal сообщает, что администрация Трампа запрашивает у Конгресса одобрение на продажу Израилю оружия на сумму почти 6 миллиардов долларов. Об этом изданию сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Предлагаемые поставки включают: сделку на сумму 3,8 миллиарда долларов за 30 вертолетов AH-64 Apache и сделку на сумму 1,9 миллиарда долларов за 3250 единиц пехотной штурмовой техники для израильской армии.

Согласно информации, предоставленной Wall Street Journal, журналисты ознакомились с документами, подтверждающими эту сделку. Этот шаг предпринимается, несмотря на ракетный удар Израиля по ХАМАСу в Катаре и активизацию наступления в секторе Газы – действия, которые вызвали резкое осуждение в Европе.