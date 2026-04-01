1 апреля 2026 года: День дурака, миру совсем не до смеха

1 апреля 2026 года, в День дурака, не до смеха. Поток шуток и розыгрышей в этот день в СМИ и соцсетях заметно сократился за последние годы.

Эта тенденция наметилась в 2020 году, когда весь мир был в ужасе от расширяющейся пандемии коронавируса. Год спустя, несмотря на начавшуюся вакцинацию, мир все еще как будто находился в оцепенении. 1 апреля 2022 года второй месяц шла война в Украине, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным. Годы спустя война в Украине, унесшая и покалечившая сотни тысяч жизней, остается одной из главных тем в мировых СМИ. В 2024-2025 годах в эти дни шла война Израиля с террористами в Газе и Ливане.

Сегодня, 1 апреля 2026 года, главной темой мировых СМИ является война на Ближнем Востоке: более месяца Израиль и США атакуют террористический режим аятолл в Иране, ЦАХАЛ ведет боевые действия против "Хизбаллы" в Ливане. Война в Украине продолжается. В Европе опасаются атак со стороны России.

И хотя некоторые СМИ считают правильным подшучивать над читателями 1 апреля, мы воздержимся от таких публикаций. Ограничимся исторической справкой про День дурака.

День дурака. Историческая справка

1 апреля во многих странах отмечают День дурака, или День смеха – день розыгрышей, "дурацких поручений" и фальшивых новостей. При этом его точное происхождение неизвестно. Самая популярная версия связывает праздник с Францией XVI века и указом Карла IX 1564 года, после которого началом года стало 1 января. Однако историки и фольклористы подчеркивают: эта версия красива, но доказана слабо. Библиотека Конгресса США отмечает, что календарные обычаи во Франции тогда были куда сложнее, а Encyclopaedia Britannica прямо пишет, что истинное происхождение праздника "неизвестно и фактически непостижимо".

При этом у исследователей есть более надежная опора: один из первых ясных письменных следов традиции относится к 1561 году. Речь идет о фламандском поэте Эдуарде де Дене, который упомянул в стихотворении бессмысленные поручения, данные слуге именно 1 апреля. Это не объясняет, откуда взялся обычай, но показывает, что к середине XVI века он уже существовал. Среди других гипотез – связь с весенним равноденствием и более древними весенними праздниками, когда смена погоды и сезона как будто сама "обманывает" человека.

Во Франции жертву первоапрельского розыгрыша до сих пор называют poisson d'avril – "апрельская рыба". Детская традиция – незаметно прикрепить бумажную рыбку к спине приятеля. В Шотландии 1 апреля известно как Gowkie Day или Hunt the Gowk: слово gowk означает и "кукушка", и "дурак". Исторически там праздник растягивался на два дня, а второй день был связан уже с более грубыми шутками вроде табличек на спине. В Англии и вообще в британской традиции долгое время считалось, что разыгрывать можно только до полудня; тот, кто продолжал шутить во второй половине дня, сам становился "дураком".

В ХХ веке День дурака стал еще и праздником медийных мистификаций. Самый знаменитый пример – сюжет BBC 1957 года о "богатом урожае спагетти" в Швейцарии: зрителям показали, как фермеры якобы снимают макароны с деревьев, и многие поверили. В 1996 году Taco Bell объявила, что купила Колокол Свободы и переименовала его в Taco Liberty Bell. А в 1998 году Burger King разместила в USA Today рекламу "леворукого воппера", у которого ингредиенты якобы были повернуты на 180 градусов; на следующий день многие посетители действительно пытались его заказать.

Сегодня 1 апреля отмечают во множестве стран, но общий принцип остается тем же, что и несколько веков назад: это день безобидного обмана, в котором особенно важна мера. История праздника показывает, что меняются технологии – от бумажной рыбки до телевизионных и интернет-розыгрышей, – но человеческое удовольствие от хорошо придуманной шутки остается прежним. И, пожалуй, главный современный урок Дня дурака прост: 1 апреля любую сенсацию стоит проверять особенно тщательно.