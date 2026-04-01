Рубио: в будущем возможна прямая американо-иранская встреча

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон допускает возможность прямой встречи с представителями Ирана. По данным Bloomberg, Рубио сказал, что в какой-то момент такая встреча возможна, при том что сейчас контакты в основном идут не напрямую, а через посредников.

Накануне Рубио говорил и о признаках сдвига в закрытых контактах с Тегераном. В интервью ABC News он заявил, что внутри иранского режима заметны "трещины", и сказал, что США получают позитивные сигналы от людей, которые, по его выражению, обладают "властью, чтобы выполнить договоренности".

В интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" он говорил, что между США и людьми внутри Ирана идут "сообщения и некоторые прямые переговоры", хотя в основном общение по-прежнему осуществляется через посредников.