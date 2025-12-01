В Австралии проведены аресты по делу о "сатанинских сексуальных издевательствах над детьми"

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс арестовала четырех людей по подозрению в принадлежности к международной сети, распространявшей "сатанинские материалы сексуальных издевательств над детьми". Об этом сообщает CNN.

Как рассказала суперинтендант полиции Джейн Доэрти, жертвами преступлений стали дети в возрасте от младенцев до 12 лет, а также животные. "При пытках и издевательствах использовались ритуалы и символика, связанные с сатанизмом и оккультизмом", – добавила она.

На изъятых в ходе обысков электронных устройствах обнаружены тысячи файлов, запечатлевших преступления. На данном этапе не сообщается, установлены ли личности жертв, а также в каких странах производились материалы, однако отмечается, что это не компьютерная графика, а настоящие дети.

Одному из задержанных, 26-летнему мужчине, уже предъявлены обвинения во владении и распространении материалов издевательств над детьми. Суд отказал ему и трем остальным фигурантам дела в освобождении под залог.