Высокопоставленный представитель NATO: "Рассматривается возможность превентивного удара по России"

Глава военного комитета NATO адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил в интервью изданию Financial Times, что Североатлантический альянс пересматривает стратегию противостояния российской гибридной войне.

По его словам, рассматривается возможность более агрессивных ответов на кибератаки, диверсии, нарушение воздушного пространства. "Превентивный удар также может рассматриваться как оборонительное действие", – сказал он. Издание отмечает, что за более жесткую позицию выступают государства Восточной Европы.

"Это выходит за рамки нашего обычного образа мыслей и действий. Однако, возможно, мы должны действовать более агрессивно, чем наш оппонент. Впрочем, у нас больше ограничений морального и юридического характера, так что это более сложно", – отметил адмирал.

Примером успешного сдерживания России он назвал миссию "Балтийский часовой", которая положила конец диверсиям против инфраструктуры на Балтике.

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что все страны NATO воюют с Россией, а также говорил, что Россия не обладает беспилотниками, способными долететь до Лиссабона.