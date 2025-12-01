x
01 декабря 2025
|
последняя новость: 13:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2025
|
01 декабря 2025
|
последняя новость: 13:07
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Высокопоставленный представитель NATO: "Рассматривается возможность превентивного удара по России"

Россия
Война в Украине
NATO
время публикации: 01 декабря 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 12:58
Высокопоставленный представитель NATO: "Рассматривается возможность превентивного удара по России"
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Глава военного комитета NATO адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил в интервью изданию Financial Times, что Североатлантический альянс пересматривает стратегию противостояния российской гибридной войне.

По его словам, рассматривается возможность более агрессивных ответов на кибератаки, диверсии, нарушение воздушного пространства. "Превентивный удар также может рассматриваться как оборонительное действие", – сказал он. Издание отмечает, что за более жесткую позицию выступают государства Восточной Европы.

"Это выходит за рамки нашего обычного образа мыслей и действий. Однако, возможно, мы должны действовать более агрессивно, чем наш оппонент. Впрочем, у нас больше ограничений морального и юридического характера, так что это более сложно", – отметил адмирал.

Примером успешного сдерживания России он назвал миссию "Балтийский часовой", которая положила конец диверсиям против инфраструктуры на Балтике.

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что все страны NATO воюют с Россией, а также говорил, что Россия не обладает беспилотниками, способными долететь до Лиссабона.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 ноября 2025

Три человека арестованы во Франции по подозрению в шпионаже и распространении российской пропаганды
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 ноября 2025

В Польше совершена диверсия на железной дороге Варшава-Люблин, используемой для снабжения Украины
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 сентября 2025

Новое вторжение дронов в воздушное пространство Дании, четыре аэропорта прекратили работу