Армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру, есть жертвы

В понедельник, 1 декабря, армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру. Погибли не менее четырех человек, более 20 получили ранения, сообщает врио главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Несколько раненых в тяжелом состоянии.

Сведения о жертвах уточняются.

По данным украинских властей, по городу Днепр выпущена баллистическая ракета, которая разорвалась в районе офисных и промышленных зданий.