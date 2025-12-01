Армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру, есть жертвы
время публикации: 01 декабря 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 14:00
В понедельник, 1 декабря, армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру. Погибли не менее четырех человек, более 20 получили ранения, сообщает врио главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Несколько раненых в тяжелом состоянии.
Сведения о жертвах уточняются.
По данным украинских властей, по городу Днепр выпущена баллистическая ракета, которая разорвалась в районе офисных и промышленных зданий.
