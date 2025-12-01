x
Мир

Армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру, есть жертвы

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 01 декабря 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 14:00
Армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру, есть жертвы
Ukrainian Emergency Service via AP

В понедельник, 1 декабря, армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру. Погибли не менее четырех человек, более 20 получили ранения, сообщает врио главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Несколько раненых в тяжелом состоянии.

Сведения о жертвах уточняются.

По данным украинских властей, по городу Днепр выпущена баллистическая ракета, которая разорвалась в районе офисных и промышленных зданий.

