Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 63 из 89 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 32 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 1 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 89 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 63 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 26 ударных БПЛА в девяти локациях. Причинен значительный ущерб в Черниговской, Харьковской, Херсонской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 1 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 32 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Брянской, Новгородской, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Смоленской, Тульской областей, над территорией Краснодарского края, над Азовским морем. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.