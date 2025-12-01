Наводнения в Индонезии: не менее 500 погибших, около 500 пропавших без вести

Число погибших в результате наводнений и оползней в западной провинции Северная Суматра в Индонезии возросло до 500 человек, сообщают местные власти. Еще около 500 человек числятся пропавшими без вести.

Наводнения были вызваны муссонными дождями, которые привели к выходу рек из берегов, повредив тысячи домов и зданий. Более 3000 семей были эвакуированы.

Потоки воды и грязи затопили населенные пункты и разрушили инфраструктуру.

Поисково-спасательные работы продолжаются в тяжелых условиях: многие районы остаются отрезанными из-за разрушенных дорог и мостов, в ряде мест отсутствует электричество и связь.