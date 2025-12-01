В бразильском зоопарке львица загрызла залезшего в ее вольер посетителя

В зоопарке бразильского города Жуан-Пессоа львица насмерть загрызла 19-летнего юношу, проникшего в ее вольер.

По данным CNN Brasil, юноша перелез через стену высотой более шести метров и, едва оказавшись в вольере, был атакован. Он скончался от полученных травм.

Согласно сообщениям в СМИ, 19-летний Жерсон де Мело Машаду страдал психическим расстройством, часто нарушал общественный порядок. Среди прочих версий случившегося полиция рассматривает версию о возможном суициде.

Зоопарк временно закрыт для посещения. Власти выразили соболезнования родным погибшего мужчины, но при этом сообщили, что львица не виновата в случившемся, и она не будет усыплена.