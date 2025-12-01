x
01 декабря 2025
|
последняя новость: 18:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2025
|
01 декабря 2025
|
последняя новость: 18:36
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В бразильском зоопарке львица загрызла залезшего в ее вольер посетителя

Животные
время публикации: 01 декабря 2025 г., 17:59 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 17:59
В бразильском зоопарке львица загрызла залезшего в ее вольер посетителя
AP Photo/Nati Harnik

В зоопарке бразильского города Жуан-Пессоа львица насмерть загрызла 19-летнего юношу, проникшего в ее вольер.

По данным CNN Brasil, юноша перелез через стену высотой более шести метров и, едва оказавшись в вольере, был атакован. Он скончался от полученных травм.

Согласно сообщениям в СМИ, 19-летний Жерсон де Мело Машаду страдал психическим расстройством, часто нарушал общественный порядок. Среди прочих версий случившегося полиция рассматривает версию о возможном суициде.

Зоопарк временно закрыт для посещения. Власти выразили соболезнования родным погибшего мужчины, но при этом сообщили, что львица не виновата в случившемся, и она не будет усыплена.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2025

В "Сафари" залетел отдохнуть и осмотреться редкий для Израиля ястребиный орел
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 ноября 2025

На привязи в одиночестве в недостроенном доме: в Тайбе конфискована зеленая мартышка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2025

Поймана мартышка, три месяца объедавшая плодовые сады вокруг Ришон ле-Циона
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 октября 2025

Страус "после работы" хотел прогуляться по Рамат-Гану, но его вернули в "Сафари"