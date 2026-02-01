Обрушение шахты в ДРК, более 220 погибших

По меньшей мере 227 человек погибли на востоке Демократической республики Конго при обрушении шахты, расположенной на колтановом руднике, расположенном рядом с городом Рубайя. Территория находится под контролем противников режима.

Причиной трагедии стали проливные дожди, вызвавшие оползень. Среди погибших – женщины и дети, также работавшие на руднике. Пресс-секретарь назначенного повстанцами губернатора провинции Лубумба Камбере Муйиса отметил, что число жертв может возрасти.

В окрестностях Рубайи добывается около 15% мирового колтана – минерала, необходимого для производства компьютеров и мобильных телефонов. При этом добыча ведется примитивными методами, без соблюдений минимальных правил техники безопасности.