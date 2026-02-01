x
01 февраля 2026
|
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2026
|
01 февраля 2026
|
последняя новость: 10:59
01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 76 из 90 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбит 21 беспилотник

время публикации: 01 февраля 2026 г., 09:03 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 09:03
ВСУ: ночью перехвачены 76 из 90 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбит 21 беспилотник
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 1 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 90 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 76 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ударных БПЛА в девяти локациях, а также падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской области, есть жертвы.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 1 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 21 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Воронежской, Астраханской, Калужской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2026

В результате российского дронового удара по Днепру есть жертвы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1439-й день войны