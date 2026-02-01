ВСУ: ночью перехвачены 76 из 90 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбит 21 беспилотник

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 1 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 90 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 76 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ударных БПЛА в девяти локациях, а также падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской области, есть жертвы.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 1 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 21 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Воронежской, Астраханской, Калужской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.