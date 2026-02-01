В рассекреченном документе ФБР

от 27 ноября 2017 года конфиденциальный источник утверждал, что Джеффри Эпштейн был управляющим состоянием президента России Владимира Путина и предоставлял аналогичные услуги президенту Зимбабве Роберту Мугабе.

Согласно меморандуму, опубликованному в рамках масштабной публикации материалов дела Эпштейна министерством юстиции США, источник сообщал, что Эпштейн зарабатывал на комиссиях за размещение денег клиентов в офшорах.

В документе отдельно подчеркивается, что речь идет о сообщении источника, зафиксированном сотрудниками ФБР, а не о подтвержденном выводе бюро.

Документ является частью более чем 3,5 миллиона страниц материалов, опубликованных Министерством юстиции США 30 января 2026 года в соответствии с Законом о прозрачности материалов дела Эпштейна. Публикация включает тысячи документов, видео и изображений, собранных за два десятилетия расследований в отношении осужденного финансиста и торговца людьми. Министерство юстиции предупредило, что некоторые материалы могут содержать недостоверную или сфабрикованную информацию, поступившую в ФБР от общественности.