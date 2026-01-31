Министерство юстиции США опубликовало 3 миллиона файлов по делу Эпштейна

Министерство юстиции США опубликовало 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2 тысячи видео по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме. Это самое большое число документов, обнародованных с момента принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна, сообщает ВВС.

Публикация состоялась через шесть недель после того, как министерство пропустило установленный президентом США Дональдом Трампом срок, обязывающий обнародовать все документы, связанные с делом Эпштейна.

В документах содержатся подробности о пребывании Джеффри Эпштейна в тюрьме, психологический отчет, отчет о его смерти во время заключения, а также материалы расследования в отношении Гислейн Максвелл, сообщницы Эпштейна, осужденной за помощь в торговле несовершеннолетними.