Мир

Министерство юстиции США опубликовало 3 миллиона файлов по делу Эпштейна

США
Скандалы
Минюст
время публикации: 31 января 2026 г., 07:30 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 07:35
Министерство юстиции США опубликовало 3 миллиона файлов по делу Эпштейна
U.S. Department of Justice via AP

Министерство юстиции США опубликовало 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2 тысячи видео по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме. Это самое большое число документов, обнародованных с момента принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна, сообщает ВВС.

Публикация состоялась через шесть недель после того, как министерство пропустило установленный президентом США Дональдом Трампом срок, обязывающий обнародовать все документы, связанные с делом Эпштейна.

В документах содержатся подробности о пребывании Джеффри Эпштейна в тюрьме, психологический отчет, отчет о его смерти во время заключения, а также материалы расследования в отношении Гислейн Максвелл, сообщницы Эпштейна, осужденной за помощь в торговле несовершеннолетними.

