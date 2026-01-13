Клинтоны отказались давать показания Конгрессу США по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари, занимавшая пост Государственного секретаря в администрации Барака Обамы, сообщили, что не намерены выполнять требование Комитета Палаты представителей по надзору дать показания в связи с делом педофила Джефри Эпштейна.

В письме, адресованном председателю Комитета республиканцу Джеймсу Комеру и опубликованном также в социальных сетях, бывшая первая пара США заявляет, что цель вызова – добиться их отправки в тюрьму. По их словам, они предложили поделиться с комиссией тем, что им известно, но просьба была отклонена.

"Мы сделали это, потому что преступления Эпштейна чудовищны. Правительство должно сделать все возможное для их расследования и наказания виновных. Именно этим необходимо заниматься, но нет никаких свидетельств, что оно это делают", – заявляют Клинтоны.

"Приходит время, когда каждому человеку приходится решать, достаточно ли он терпел и не пришло ли время бороться за свою страну, свои принципы и своих сограждан, какие бы последствия это не имело. Наше время пришло", – добавляют они.

Комер сообщил, что они намерен обвинить Клинтонов в неуважении к Конгрессу. "Никто их ни в чем не обвиняет. У нас просто есть вопросы", – подчеркнул он. При этом он дал понять, что Дональд Трамп в комитет вызван не будет. "Мы не можем заставить давать показания действующего президента", – сообщил конгрессмен.