x
01 февраля 2026
|
последняя новость: 19:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2026
|
01 февраля 2026
|
последняя новость: 19:44
01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Россия атаковала дронами роддом и автобус с шахтерами: погибли 15 человек

Украина
Война в Украине
время публикации: 01 февраля 2026 г., 19:21 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 19:24
Россия атаковала дронами роддом и автобус с шахтерами: погибли 15 человек
Фото: полиция Украины

В воскресенье, 1 февраля, Россия осуществила атаку ударными беспилотниками по территории Украины. В результате взрыва БПЛА-камикадзе возле автобуса, перевозившего шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области, погибли 15 человек, еще 15 получили ранения разной степени тяжести.

Представители ДТЭК (Донбасской топливно-энергетической компании), сотрудники которой пострадали при атаке на автобус, сообщили, что параллельно с этим ударом были нанесены удары по шахтам в регионе.

В Запорожье ударные БПЛА атаковали роддом, в результате атаки загорелся второй этаж гинекологического приемного отделения. Пострадали шесть человек, включая трех женщин, находившихся на осмотре.

В Днепре из-за попадания российского БПЛА были убиты два человека, мужчина и женщина. Атака была осуществлена в ночь на воскресенье. В результате удара повреждены несколько домов. В ночь на воскресенье также были осуществлены артиллерийские и дроновые атаки по Никополю и Марганецкой общине, разрушены два многоквартирных дома.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 января 2026

Российский удар по Киеву: без теплоснабжения остались 5635 домов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 января 2026

Удары российских БПЛА по Харькову и Сумам, есть жертвы
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 января 2026

Bloomberg: Иран продал России ракеты почти на $3 млрд