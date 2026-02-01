Россия атаковала дронами роддом и автобус с шахтерами: погибли 15 человек

В воскресенье, 1 февраля, Россия осуществила атаку ударными беспилотниками по территории Украины. В результате взрыва БПЛА-камикадзе возле автобуса, перевозившего шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области, погибли 15 человек, еще 15 получили ранения разной степени тяжести.

Представители ДТЭК (Донбасской топливно-энергетической компании), сотрудники которой пострадали при атаке на автобус, сообщили, что параллельно с этим ударом были нанесены удары по шахтам в регионе.

В Запорожье ударные БПЛА атаковали роддом, в результате атаки загорелся второй этаж гинекологического приемного отделения. Пострадали шесть человек, включая трех женщин, находившихся на осмотре.

В Днепре из-за попадания российского БПЛА были убиты два человека, мужчина и женщина. Атака была осуществлена в ночь на воскресенье. В результате удара повреждены несколько домов. В ночь на воскресенье также были осуществлены артиллерийские и дроновые атаки по Никополю и Марганецкой общине, разрушены два многоквартирных дома.