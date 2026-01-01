x
01 января 2026
Мир

США нанесли новые удары по лодкам наркоторговцев, восемь погибших

время публикации: 01 января 2026 г., 14:50 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 14:50
США нанесли новые удары по лодкам наркоторговцев, восемь погибших
AP Photo/Hiro Komae)

Южное командование вооруженных сил США сообщило, что в последние два дня 2025 года в результате ударов, нанесенных по лодкам с наркотиками, были ликвидированы по меньшей мере восемь контрабандистов.

"В канун Нового года были атакованы две лодки, принадлежащие организации, признанной террористической. Уничтожено пять человек. Днем ранее был атакован конвой из трех лодок, перевозивших наркотики. Три человека, находившихся в одной из них убиты, те, кто находились в остальных, их покинули", – говорится в сообщении.

Информация была передана береговой охране США, которая начала поисково-спасательную операцию. В поисках участвует самолет C-130, способный сбросить спасательный плот и необходимые припасы. При этом не сообщается, где именно были нанесены удары.

