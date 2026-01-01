США нанесли новые удары по лодкам наркоторговцев, восемь погибших

Южное командование вооруженных сил США сообщило, что в последние два дня 2025 года в результате ударов, нанесенных по лодкам с наркотиками, были ликвидированы по меньшей мере восемь контрабандистов.

"В канун Нового года были атакованы две лодки, принадлежащие организации, признанной террористической. Уничтожено пять человек. Днем ранее был атакован конвой из трех лодок, перевозивших наркотики. Три человека, находившихся в одной из них убиты, те, кто находились в остальных, их покинули", – говорится в сообщении.

Информация была передана береговой охране США, которая начала поисково-спасательную операцию. В поисках участвует самолет C-130, способный сбросить спасательный плот и необходимые припасы. При этом не сообщается, где именно были нанесены удары.