i24News: Против бывшего министра финансов Моше Кахлона будут поданы обвинения

Государственный прокурор Амит Исман планирует подать обвинительное заключение против бывшего министра финансов Моше Кахлона. Об этом сообщил юридический обозреватель канала i24News Авишай Гринцайг. Ожидается, что обвинительное заключение будет включать статьи о мошенничестве и нарушениях отчетности по Закону о ценных бумагах.

Речь идет о деле компании Unet Credit, где Моше Кахлон в период с июня 2021 год по июнь 2022 год занимал пост председателя совета директоров. Согласно материалам расследования, бывший министр и другие руководители компании незаконно получили более двух миллионов шекелей, источником которых была общественная компания. Контролирующие акционеры и Кахлон не сообщили совету директоров о недостачах в северном филиале компании, хотя часть из них знали об этом.

Имя Моше Кахлона недавно вновь появлялось в СМИ в связи с тем, что бывший глава правительства Нафтали Беннет и лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц пытались привлечь его в свои партии перед грядущими выборами. Кахлон дал понять, что решение о возможном возвращении в политику он примет после того, как будут оглашены решения по его уголовному делу.