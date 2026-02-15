x
15 февраля 2026
Экономика

Утверждено строительство аэропортов в Циклаге и в Рамат-Давиде

время публикации: 15 февраля 2026 г., 21:01 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 21:01
Утверждено строительство аэропортов в Цеклаге и в Рамат-Давиде
AP Photo/Mike Stewart

Правительство Израиля одобрило в воскресенье, 15 февраля, решение о продвижении строительства двух новых аэропортов – в Циклаге на юге и рядом с базой ВВС "Рамат Давид" на севере.

Фактически речь идет о поправке к предыдущему решению, в котором вместо Циклага была указана авиабаза "Неватим".

Следует отметить, что все экспертные комиссии, рассматривавшие вопрос месторасположения нового аэропорта, давали Циклагу очень низкую оценку, с самого начала указывая на Рамат-Давид как на наиболее целесообразную опцию.

