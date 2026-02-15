Утверждено строительство аэропортов в Циклаге и в Рамат-Давиде
Правительство Израиля одобрило в воскресенье, 15 февраля, решение о продвижении строительства двух новых аэропортов – в Циклаге на юге и рядом с базой ВВС "Рамат Давид" на севере.
Фактически речь идет о поправке к предыдущему решению, в котором вместо Циклага была указана авиабаза "Неватим".
Следует отметить, что все экспертные комиссии, рассматривавшие вопрос месторасположения нового аэропорта, давали Циклагу очень низкую оценку, с самого начала указывая на Рамат-Давид как на наиболее целесообразную опцию.
