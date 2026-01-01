Премьер-министр Японии поддержала петицию об увеличении числа женских туалетов в парламенте

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, первая женщина на этом посту, присоединилась к петиции, требующей увеличить число женских туалетов в здании парламента. Подписи под документом поставили 58 женщин–депутатов, принадлежащих к семи парламентским фракциям.

В парламенте нынешнего созыва 73 женщины – больше, чем когда бы то ни было. К их услугам, отмечает CNN, всего две кабинки. Не обеспечены необходимым количеством удобств также сотрудницы законодательного собрания и журналистки, которых также становится все больше.

"Нехватка туалетов – критически важный вопрос, который способен повлиять на работу парламента и исполнение депутатских обязанностей", – говорится в петиции. Ее инициаторы отмечают, что это проблема характерна для Японии в целом, затрагивая учреждения и учебные заведения.

Нынешнее здание парламента было построено в 1936 году. В 1947 году, после поражения Японии во Второй Мировой войне, была принята новая конституция, впервые гарантировавшая женщинам право избирать и быть избранными в парламент.