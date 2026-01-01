В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела церковь Вонделькерк

В Амстердаме в ночь на 1 января произошел пожар в неоготической церкви Вонделькерк, возведенной 154 лет назад. От здания остались только обгоревшие стены – башня и крыша обрушились.

Крыша церкви загорелась около 00:45 по местному времени. Что стало причиной на данный момент неизвестно, но не исключается, что это произошло из-за запущенного фейерверка. Огонь быстро охватил все здание.

На место прибыли крупные силы спасателей. Жители окрестных домов были эвакуированы, поскольку ветер разносил искры, и была опасность распространения пожара. Население района призвали держать закрытыми окна, чтобы дым не мог проникнуть в дома.

Вонделькерк, известная также как Церковь священного сердца Иисуса, использовалась по прямому назначению с 1880 по 1977 год и была католической. После ремонта ее превратили в концертный зал. В 1904 году она перенесла сильный пожар, уничтоживший башню, впоследствии восстановленную.